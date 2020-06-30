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YÖK duyurdu! Doktora bursu başvuru süresi uzatıldı! Doktora burs başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini uzattı. Peki doktora bursu başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YÖK doktora bursu son başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...

30.06.2020, 16:27