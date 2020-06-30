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Haberler Gündem YÖK duyurdu! Doktora bursu başvuru süresi uzatıldı! Doktora burs başvurusu nasıl yapılır?

duyurdu! Doktora bursu başvuru süresi uzatıldı! Doktora burs başvurusu nasıl yapılır?

(), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 'da sona ermesi planlanan başvuru süresini uzattı. Peki doktora bursu başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YÖK doktora bursu son başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...

YÖK duyurdu! Doktora bursu başvuru süresi uzatıldı! Doktora burs başvurusu nasıl yapılır?

30.06.2020, 16:27

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı.

YÖK'ün internet sitesinde "YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı' 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları, 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

Devlet yükseköğretim kurumları için 17 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 1 Temmuz'da sona ereceği duyurulmuştu.

Üniversiteler, "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek.

AA

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