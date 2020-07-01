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131 ülkeden 85 bin vatandaş tahliye edildi

131 ülkeden 85 bin vatandaş tahliye edildi
Giriş Tarihi: 1.7.2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin pandemi sürecinde pek çok ülkeye dostluk elini uzatarak, yakın coğrafyasından okyanus ötesine kadar 125 ülkeyle kaynaklarını paylaştığını söyledi. "Pandemi Uluslararası Sistemin Geleceği" panelinde konuşan Şentop, "Tarihimizin en büyük tahliye operasyonlarından birine imza atarak yaklaşık 131 ülkeden 85 bini aşkın vatandaşımızın ülkemize geri dönüşünü sağladık. 90 ülkeden 36 bini aşkın kişinin de ailelerine kavuşmalarına destek verdik" diye konuştu.

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