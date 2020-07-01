Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Onlar dizi izleyip film çeviredursun...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

MERAL AKŞENER VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DİZİ OYUNU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter hesabından yaptığı, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise paylaşımında, "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" ifadelerine yer verdi.

"ONLAR DİZİ İZLEYİP FİLM ÇEVİREDURSUN..."

Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."