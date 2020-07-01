Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bayramda kısıtlama var mı? Bakan Koca açıklama yapacak

Bugün Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanarak Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son durumu masaya yatıracak.

Toplantının başlıklarından birisi de aşı çalışması. Eylül ve Ekim aylarında ikinci dalga olacak mı? Buna dair de Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirme yapması bekleniyor.

Toplantı sona erdikten sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesiyle ilgili gelinen son durumla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulunacak.



GÜNCEL DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin 30 Haziran günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu. Son 24 saatte 1302 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 173 bin 111 oldu.