Fransa geçmişteki hatalarını tekrar ediyor”

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Video konferansla yapılan toplantının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Libya meselesine ilişkin adımlarına yönelik skandal ifadeler kullanan Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi. Çelik, "Burada garip olan şudur, Darbeci Hafter'in işlediği cinayetlere destek veren Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması. En son Macron Türkiye'nin suç işlediğini ifade ediyor. Sayın Macron'a ifade etmek isteriz Libya'da suç işliyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptıklarınızı tekrar ediyorsunuz" dedi.