Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesiyle bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.
Görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesi, Başkan Erdoğan'la görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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