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Görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesi, Başkan Erdoğan'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesiyle bir araya geldi.

01.07.2020, 18:29