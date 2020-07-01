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Görme engelli ve ailesi, Başkan Erdoğan'la görüştü

Başkan ve eşi Emine Erdoğan, görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi ve ailesiyle bir araya geldi.

Görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesi, Başkan Erdoğan'la görüştü

01.07.2020, 18:29

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.





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