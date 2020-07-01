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hakkında ahlaksız paylaşım yapan tutuklandı

ile eşi 'a ettiği ahlaksız hakaretlerin ardından gözaltına alınan tutuklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan Ercan Bozdağ tutuklandı

01.07.2020, 20:42

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

TUTUKLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Bozdağ'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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