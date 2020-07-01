Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
TUTUKLANDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Bozdağ'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.
E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlere tepki gösterdi: Peşini bırakmayacağız Bakan Albayrak'ı hedef aldılar! İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Ahlaksızlar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan Ercan Bozdağ tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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