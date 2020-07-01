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Haberler Gündem KPSS tercih tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı...

tercih tarihleri belli oldu! açıkladı...

SON DAKİKA HABERİ: , " ilk tercihi - 4 Ağustos tarihlerinde, ikinci tercihler ise - 7 tarihlerinde alınacak" dedi.

KPSS tercih tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı...

01.07.2020, 16:05 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,16:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül'den 13 Kasım'a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.
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