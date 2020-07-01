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Haberler Gündem “Macron Libya’da bir korsanı destekliyor”

“Macron ’da bir korsanı destekliyor”

“Macron Libya’da bir korsanı destekliyor”
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Rusya'yı tehdit olarak gördüğüne dikkat çekerek, NATO müttefiki Fransa'nın ise Rusya'nın Libya'daki mevcudiyetini arttırmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Macron ve Macron'un yönettiği veya yönetemediği Fransa, bir sömürgeci anlayışla, geçmişte tüm Afrika'yı istikrarsızlığa kavuşturduğu gibi 2011'de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi, şimdi de yıkıcı bir anlayışla Libya'da sadece kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor" şeklinde konuştu.

DÜRÜST DAVRANMIYORLAR
Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat hükümetine verdiği desteğin bölgedeki durumun dengelenmesini sağladığını da vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm dünya biliyor ki, Avrupa'da birçok ülke kabul ediyor ki, bizim iş birliğimiz sayesinde denge sağlanmıştır ve Trablus'ta bu iç savaşın bir sokak savaşına dönmesi engellenmiştir. Fransa ve Macron korsan bir insanı destekliyor. Fransa dürüst davranmıyor" ifadelerini kullandı.

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