Öz, virüsten ölümleri azaltan ilacı açıkladı

ABD'de yaşayan ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak en etkili ilacın bulunduğunu duyurdu. Öz, "Korona virüsünün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili mükemmel bir haberim var. Oxford Üniversitesi uzmanlarının virüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama" dedi.