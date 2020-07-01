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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan , Almanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede , ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

01.07.2020, 22:39 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,22:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alman Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

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