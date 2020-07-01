Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alman Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye, Libya ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alman Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
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