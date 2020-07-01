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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Açıklanan kontenjanlara 373 ortaöğretim, 606 ön lisans ve 2 bin 21 lisans düzeyi olmak üzere toplam 3 bin personel yerleştirildi. KPSS Sağlık BakanlığI sözleşmeli personel alım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

01.07.2020, 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,11:42