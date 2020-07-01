  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama

Son dakika: sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama

Son dakika haberine göre, sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları 'nin sitesinden açıklandı. Açıklanan kontenjanlara 373 ortaöğretim, 606 ön lisans ve 2 bin 21 lisans düzeyi olmak üzere toplam 3 bin personel yerleştirildi. KPSS Sağlık BakanlığI sözleşmeli personel alım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama

01.07.2020, 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,11:42

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, https://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA