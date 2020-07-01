Videokonferansla 3’lü Suriye zirvesi

Suriye'de siyasi geçiş sürecini sağlamak için yürütülen Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri bugün videokonferansla Suriye konusunu görüşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılacağı zirvede başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son durum, siyasi geçiş süreci, Anayasa çalışmaları ele alınacak. İran'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan üçlü zirve, korona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

HASAN AY