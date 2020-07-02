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Haberler Gündem ALES için yeniden başvuru alınacak! Başvuru tarihleri neler? Nasıl başvuru yapılır?

için yeniden başvuru alınacak! Başvuru tarihleri neler? Nasıl başvuru yapılır?

Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ve () için yeniden başvuru alınacağını bildirdi. Aygün, "Daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir" ifadesini kullandı. İşte ALES başvuru tarihleri....

ALES için yeniden başvuru alınacak! Başvuru tarihleri neler? Nasıl başvuru yapılır?

02.07.2020, 11:15

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için yeniden başvuru alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, 6 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav ücreti, 2-7 Temmuz'da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Sınava 13-23 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den güncelleme yapabilecek.

AA

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