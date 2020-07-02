Hava savunmasında Sungur göreve hazır

Türkiye, savunma sanayisinde yerlileşme atağına tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda ROKETSAN'ın geliştirdiği yeni hava savunma sistemi çözümü Sungur envantere girmeye hazır. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sungur'a yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Demir, paylaşımında "Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç. Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek" ifadelerini kullandı.