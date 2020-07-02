Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Katar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik. pic.twitter.com/q5Wz8rQA5t— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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