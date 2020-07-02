Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar’a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

03.07.2020, 01:12