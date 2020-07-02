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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar paylaşımı

'tan paylaşımı

, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, " liderliğinde Katar’a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar paylaşımı

03.07.2020, 01:12

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Katar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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