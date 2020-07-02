  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: ÖSYM MSÜ sonuçlarını açıkladı! MSÜ sonuç sorgulama...

Son dakika: MSÜ sonuçlarını açıkladı! MSÜ sonuç sorgulama...

Binlerce adayın merakla beklediği (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçları açıklandı. İşte MSÜ sınav sonuç sorgulama...

Son dakika: ÖSYM MSÜ sonuçlarını açıkladı! MSÜ sonuç sorgulama...

02.07.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020,17:16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Haziran'da uygulanan 2020-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MSÜ sonuçlarının adaylara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını diledi.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: ÖSYM MSÜ sonuçlarını açıkladı! MSÜ sonuç sorgulama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA