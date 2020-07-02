Son dakika: ÖSYM MSÜ sonuçlarını açıkladı! MSÜ sonuç sorgulama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Haziran'da uygulanan 2020-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MSÜ sonuçlarının adaylara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını diledi.