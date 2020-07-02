Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına videokonferans yöntemiyle katıldı. Üçlü Suriye Liderler Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden il başkanlarına hitap eden Erdoğan, torunu Hamza Salih'in doğumunun ardından babalık sevincini paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımının altına yapılan çirkin yorumlara sert bir dille tepki gösterdi. Sosyal medyadaki kontrolsüzlüğün giderilmesi için bu alanda acilen bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, özetle şöyle dedi:

HESABI ELBETTE SORULACAK

Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de sağlıklı, hayırlı bir ömür nasip etsin. Berat Bey, yavrusunun doğumu ve sevincini bir mesajla paylaştı. Tabi olarak iyi dilekler ifade eden yorumlar geldi. Ancak sayıca az da olsa bırakın ahlakı, namusu ayaklar altına alan insanlıktan nasibini almamış bazı alçaklar içlerindeki kötülükleri ortaya çıkarmaya başladı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfeli safilinlerin işledikleri her bir suçun hesabını elbette soracağız.

KONTROL ALTINA ALINMALI

Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Türkiye'ye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bunlarla ilgili konuyu bir an önce parlamentomuza getirip kontrol edilmesini istiyoruz. Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti bireyinin her biri yaşayabilir. Kimsenin izzeti nefsi koruma hakkı elinden alınamaz. Niçin Youtube? Niçin Twitter? Niçin Netflix, şu bu gibi mecraların kontrolsüzlüğüne karşı olduğumuzu şimdi anlıyor musunuz?

MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ

Avrupalısı, Amerikalısı bu hakka sahipken 83 milyon Türk vatandaşının bu şekilde korumasız olmasını kabul edemeyiz. Bu konuda çalışıyoruz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız.

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