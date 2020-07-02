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Haberler Gündem ‘Sosyal medya vatandaşın haklarını gasp ediyor'

vatandaşın haklarını gasp ediyor'

‘Sosyal medya vatandaşın haklarını gasp ediyor'
Giriş Tarihi: 2.7.2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya ve dijital platformlardaki kontrolsüzlük ve vatandaşların kişisel haklarına yönelik kural tanımazlıkla ilgili "Bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını çarpıtmak isteyen çevrelere ilişkin önemli bir açıklama yayınladı. Altun, "sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir. Türkiye'de şirketler yükümlülüklerini hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirmelidir" dedi.

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