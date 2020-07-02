‘Sosyal medya vatandaşın haklarını gasp ediyor'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya ve dijital platformlardaki kontrolsüzlük ve vatandaşların kişisel haklarına yönelik kural tanımazlıkla ilgili "Bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını çarpıtmak isteyen çevrelere ilişkin önemli bir açıklama yayınladı. Altun, "sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir. Türkiye'de şirketler yükümlülüklerini hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirmelidir" dedi.