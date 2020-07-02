  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Terör örgütüne ağır darbe! 6 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı

Terör örgütüne ağır darbe! 6 /’li gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaparak, " bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 /’li , hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" dedi.

Terör örgütüne ağır darbe! 6 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı

02.07.2020, 14:40 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020,15:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terör örgütüne ağır darbe! 6 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA