Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı. pic.twitter.com/3N6p9tIU3s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020
Terör örgütüne ağır darbe! 6 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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