Danıştay, kararın 15 gün içinde açıklanmasına hükmederek, duruşmayı bitirdi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'da dava açmıştı. Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürmüştü.Fethin müjdecisi Ayasofya
Ayasofya kararı 15 gün içinde verilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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