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Ayasofya kararı 15 gün içinde verilecek

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli kararının iptali istemiyle Danıştay 10'uncu Dairesi'nde açılan dava tamamlandı.

Ayasofya kararı 15 gün içinde verilecek
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Danıştay, kararın 15 gün içinde açıklanmasına hükmederek, duruşmayı bitirdi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'da dava açmıştı. Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürmüştü.

Fethin müjdecisi Ayasofya

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