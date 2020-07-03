Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi

BARIŞ Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgedeki komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" bilgisi paylaşıldı.