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bölgesinde sızma girişimi önlendi

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi
Giriş Tarihi: 3.7.2020

BARIŞ Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgedeki komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" bilgisi paylaşıldı.

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