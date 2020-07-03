Konya Ovası Sulaması Hizmete Alma Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enerji ile birlikte bölgedeki üretime katkısı 21 milyar TL'yi bulacaktır. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın sonrası iki sektörün önemi öne çıkmıştır. Sağlık ve tarım... Güçlü tarım ve sağlık altyapımız sayesinde mücadeleyi kolayca göğüsledik. Birçok ülkeye destek verdik. Ülkeler temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, biz öyle bir sıkıntı yaşamadık. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülkedir.

Sebze üretimi 25 milyon tondan 31 milyon tona çıkmıştır. Çiftçilerimize son 18 yılda yaklaşık 150 milyar lira tarımsal üretim desteğinde bulunduk. Tabii afet desteğine kadar her alanda çiftçimizin gücünü artıracak politikalar hayata geçirildi. Sera üretimini ülkemizin 72 iline yaydık. Türkiye meyve ve sebzede net ihracatcı konumdadır.

Süt üretimimiz 8.5 milyondan 23.5 milyon tona çıktı.