Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor

İçişlerİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve emniyetteki yeni dönemi duyurdu. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır... Yakında çalışmalar başlıyor" ifadelerini kullandı.