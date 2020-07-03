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ve Dönmez: Elektriğe yeni tarife geliyor!

Son dakika haberi... ve Tabii , sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen olarak bilinen 'ye () ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Elektriğe yeni tarife geliyor!

03.07.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,09:10

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.

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