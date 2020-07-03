Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Elektriğe yeni tarife geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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