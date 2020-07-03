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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Elektriğe yeni tarife geliyor!

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.

03.07.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,09:10