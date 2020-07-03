Hakaret soruşturmasında 1 tutuklama daha

Bu kapsamda tespit edilen Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A, (33) ve Önder D. (36) isimli şahıslar adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Mehmet Fatih K. (26), Muammer K. (42) ve 1 çocuk dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle Mersin'de gözaltına alınan Ercan B, önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen hesaplardan birinin, 2017'de Konya'da görülen FETÖ davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na (36) ait olduğu ortaya çıktı. İnceoğlu hakkında Almanya'ya iade talebinde bulunulacağı öğrenildi.