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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, " Sayın ve ailesine üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

03.07.2020, 11:09 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,11:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı." ifadeleri kullanıldı.

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