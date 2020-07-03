Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı" açıklamasını yaptı.

03.07.2020, 11:09 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,11:29