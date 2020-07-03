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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Barbaros Hayrettin Paşa Camii' paylaşımı

'tan ' Camii' paylaşımı

, bugün Başkan Erdoğan tarafından temel atma töreni gerçekleştirilen ' Camii ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii 'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Barbaros Hayrettin Paşa Camii' paylaşımı

03.07.2020, 19:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Barbaros Hayrettin Paşa Camii" ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi olacak, deprem halinde acil toplanma alanı olarak kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

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