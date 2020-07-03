Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Barbaros Hayrettin Paşa Camii" ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi olacak, deprem halinde acil toplanma alanı olarak kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.
Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 3, 2020
Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi olacak, deprem halinde acil toplanma alanı olarak kullanılabilecek. pic.twitter.com/OZwiP80VMQ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Barbaros Hayrettin Paşa Camii' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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