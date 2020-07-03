Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Barbaros Hayrettin Paşa Camii' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Barbaros Hayrettin Paşa Camii" ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi olacak, deprem halinde acil toplanma alanı olarak kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.