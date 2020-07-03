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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan havai fişek fabrikasında yaşanan patlama hakkında mesaj

'tan yaşanan patlama hakkında mesaj

, " Hendek'teki yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. #Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan havai fişek fabrikasında yaşanan patlama hakkında mesaj

03.07.2020, 15:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,15:19

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. #Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun." dedi.

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