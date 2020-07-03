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Haberler Gündem İngiltere'den Türkiye'ye karantina muafiyeti!

'den 'ye muafiyeti!

, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük konusunda 'ye muafiyet verdi. İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor.

İngiltere'den Türkiye'ye karantina muafiyeti!

03.07.2020, 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,17:59

İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi.

İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor.

Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak.

Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

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