Okullar ne zaman açıklanacak? İşte okulların açılacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının çalışma takvimini belirledi. 81 ildeki okullara gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020 günü açılacak.

31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgede, "Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak." denildi. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİLLER DE DUYURULDU

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

BAKAN SELÇUK DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söylemişti.