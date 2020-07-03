Mustafa Şentop'un adaylık başvurusu TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

TBMM Başkanı Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

TBMM Başkanı Şentop, "Somut olarak bir teklif söz konusu değil. Bu, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın bir sorunu. Sosyal medyada hakim olan çok uluslu şirketlerin kendi kurallarını kendilerinin koymaya çalıştıkları ve faaliyet gösterdikleri, ülkelerin hukuk kurallarını tanımaz bir yaklaşımları var. Avrupa ülkeleri de bundan rahatsız. Tedbir alanlar, hukuki düzenlemeler yapanlar var." dedi.



HAKARET İÇERİKLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Şentop, "Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Ben de bu konuda mağduriyetler yaşamış birisiyim." ifadelerini kullandı.