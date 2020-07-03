Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "4 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadelerini kullandı.
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan. pic.twitter.com/0WOGpJzYwZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020
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