Sosyal medya düzenlemesi için hazırlıklar başladı

AK Parti, Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine "daha temiz ve sorumlu" sosyal medya düzenlemesi için düğmeye bastı. Üzerinde çalışılan yasa teklifi, "lekelenmeme hakkı, kişi onuru ve özel hayatın gizliğinin korunması ile bireysel hakların ihlalinin önlenmesini" hedefliyor. Bunun için merkezi yurt dışında bulunan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açması, hak ihlallerini hızla ortadan kaldıracak mekanizmalar kurması öngörülüyor. Terör, hakaret, iftira, küfür, kadın ve çocukların istismarı, suç ve suçluyu övme, şiddeti özendirme, kamu düzenini bozma ve nefret suçları sosyal medya ortamında işlendiğinde de yaptırımsız kalmayacak.

YASAKLAMA DEĞİL MÜEYYİDE

TCK başta olmak üzere diğer tüm yasaların kapsamına giren suçlar sosyal medyada işlendiğinde de suç sayılacak ve yargı süreci işletilecek. Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemi ile yapılan MYK'da sosyal medya konusu da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik haince saldırıların, bu alanda bir düzenleme yapılmasına ne kadar gerek olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altı çizildi. Konunun özgürlük dengeleri de dikkate alınarak "yasaklama değil müeyyide" ile ele alınması benimsendi.



DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENECEK

TOPLANTIDA, "Bütün dünya için sosyal medya alanı sorun yaratıyor. Çünkü mevcut hukuk sistemi bu alandaki gereksinimlere cevap vermiyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere tüm dünya yeni bir hukuk inşa etmeye çalışıyor. Bizim de sosyal medya ile ilgili bir yeni bir hukuk inşa etmemiz gerekiyor" denildi.

ZÜBEYDE YALÇIN