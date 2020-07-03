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Haberler Gündem Terör örgütüne ağır darbe! 128 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne ağır darbe! 128 terörist etkisiz hale getirildi

, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütüne ağır darbe! 128 terörist etkisiz hale getirildi

03.07.2020, 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,10:59

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İşte Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

-Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor.

-2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

-2020 ilk 6 ayında kırsalda 49.622, şehirde 5.573 operasyon yapılmış, terörden aranlar listesinde bulunan mavi 1, yeşil 1, turuncu 13, gri kategoriden 21 ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi.

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