TSK hakkındaki disiplin düzenlemesi Meclis’te

AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Teklife göre astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, 60 yaşına kadar uzatılabilecek. Suriye hudut birliklerinde alınan önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak. Ayrıca general ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını Milli Savunma Bakanlığı yapacak.

EDA IŞIK