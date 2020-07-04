Akar ve komuta kademesi Libya’da

Bakan Akar ve komuta kademesinin ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi. Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Admiral Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

'HAKLISINIZ KAZANACAKSINIZ'

Törenin ardından Akar ve komuta kademesi, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'nda Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi. Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli de görüşen Akar ve Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, Libyalıların daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız kazanacaksınız. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de hezimete uğrayacak" ifadelerini kullandı.