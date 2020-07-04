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Haberler Gündem Bakan Akar Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi

Bakan Akar 'da Mehmetçik'le bir araya geldi

Son dakika haberi..., 'da Mehmetçik'le bir araya geldi, 'de görev yapan gemisi 'u ziyaret etti. Akar, "Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi

04.07.2020, 13:35 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,13:37

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti. Akar, "Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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