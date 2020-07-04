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Haberler Gündem Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

duyurdu: 'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Son dakika haberi..., 'in ilçesi kırsalında, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

04.07.2020, 17:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür." ifadelerini kullandı.

AA

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