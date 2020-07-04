Başkan Erdoğan'dan beyin tümörü ameliyatı geçiren çocukla ilgili paylaşım

Başkan Erdoğan, bugün katıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, hastanenin bazı bölümlerine video konferans yöntemiyle bağlanarak klinik sorumlularından bilgi aldı.

Bu sırada hastanenin beyin cerrahi bölümünde tümör ameliyatı geçiren 4 yaşındaki Abdulkadir isimli çocuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermek istediğini belirtti.

Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde ciddi bir ameliyat geçiren 4 yaşındaki Abdulkadir ile selamlaşma imkânımız oldu.



Bizi hizmetten bir an geri bırakmayan şey, yavrularımızın gözlerindeki bu umut ışığıdır. Rabbim şifa versin. pic.twitter.com/sbBxOVgxGl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 4, 2020

Hastane yatağındaki çocuk, Erdoğan'a Rabia işareti yaparak asker selamı verdi.

Erdoğan, açılış sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde ciddi bir ameliyat geçiren 4 yaşındaki Abdulkadir ile selamlaşma imkanımız oldu. Bizi hizmetten bir an geri bırakmayan şey, yavrularımızın gözlerindeki bu umut ışığıdır. Rabb'im şifa versin."

Paylaşımda, Abdulkadir ile tören sırasında yapılan görüşmenin videosu da yer aldı.