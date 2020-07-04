Sağlık Bakanı Koca 4 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı

Türkiye'de güncel corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısını Sağlık Bakanlığı açıklıyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de yeni vaka sayısı kaç oldu?



4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 4 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 11 milyonu geçerken, 526 bin kişi hayatını kaybetti, 6,2 milyon kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı.



4 Temmuz Cumartesi günü 48 bin 248 test yapıldı. Bu testlerde 1154 vakaya rastlandı. 20 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1214 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 066, toplam vaka sayısı 204 bin 610, toplam vefat sayısı 5 bin 206 toplam yoğun bakım hasta sayısı 1093 toplam entübe hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı 179 bin 492 oldu.



İşte Türkiye'de son durum:







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.' dedi.