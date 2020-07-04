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'daki patlama ile ilgili flaş karar!

Cumhuriyet Başsavcılığınca Hendek ilçesindeki yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş karar!

04.07.2020, 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,15:36

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Havai fişek fabrikası neden patladı?

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