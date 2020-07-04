Sosyal medya düzenlemesi için çalışmalar sürüyor

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de yakın zaman içerisinde sosyal medya üzerinden kişilere dönük saldırıların söz konusu olduğunu hatırlatarak, "Çirkin saldırılar bir kere daha gösterdi ki bu alan aslında bütün aileleri, çocukları, ebeveynleri tehdit eden bir alan. Dolayısıyla bütün bunlara karşı vatandaşımızı da koruyacak şekilde kapsamlı bir çerçeve oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili çalışma için Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, yakın zamanda Meclis'e gelecek" dedi. Ayasofya ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Çelik, bazı devletlerin Türkiye'nin egemenlik alanı ile ilgili bir mesele olan bu konuya ilişkin açıklamalar yaptığını gördüklerini, bunun diplomatik teamüllere aykırı olduğunu vurguladı.