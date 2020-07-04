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Haberler Gündem Terör örgütüne ağır darbe! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne ağır darbe! 3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Terör örgütüne ağır darbe! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

04.07.2020, 11:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,11:48

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

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