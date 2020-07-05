Ankara, İstanbul ve İzmir’e alternatif barolar geliyor

CHP'nin engelleme girişimlerine rağmen, barolarla ilgili 27 maddelik düzenlemenin ilk 5 maddesi komisyondan geçti. Önceki sabaha karşı biten Adalet Komisyonu'nda geçen 5 madde içinde dikkati çeken tartışmaların odağı çoklu baro düzenlemesi oldu. Buna göre, üye sayısı 5 binin üstünde olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de 2 bin avukat bir araya gelip alternatif baro kurulabilecek. Geçen maddelere göre, aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek. Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek. Bunun yanı sıra, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek.



TEMYİZ SEVİNCİ

Olumlu düzenlemelere değinen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hukuk Müşavirliği'nden Seray Şenfer, "En sevindirici bulduğumuz, temyiz olanağının getirilmesi. Biz diğer mesleklerden farklı olarak görevimizi ifa ederken bir sürü suçlamayla karşılaşıyoruz. Temyiz yolunun açılması bizi mutlu etti" diye konuştu. Şenfer, mesleğe yeni başlayan avukatlardan baro keseneğinin yarı oranında alınmasının da uygulamada birliği sağlayacağını vurguladı.

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