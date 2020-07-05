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Haberler Gündem MSB: 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi

: 2 /'li teröristi etkisiz hale getirildi

Twitter hesabından bir açıklama yaparak, terör örgütü /'nin bölgesindeki bir saldırı girişiminin daha önlendiğini ve 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB: 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi

05.07.2020, 13:58 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,14:16

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin barış pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermiyor.

Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi. 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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