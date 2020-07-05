MSB: 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin barış pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermiyor.

Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi. 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.



Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jSSOLmmzXH