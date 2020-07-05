Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük açılışı olan 52 HES tesisinin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

31 bin megavattan 91 bin megavata 18 yılda hamdolsun kurulu gücümüzü yükselttik.

Bu eserlerin ülkenize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, mühendisimizden işçimize herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin enerjisine enerji katacağına inandığım bu santraller aynı zamanda büyümemizin de sembolleridir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır.

Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alanda yatırımlarına devam eden Türkiye böylece 2023 hedeflerine ulaşmanın kararlılığını ortaya koymuştur.

Dün İstanbul'da bir hastanemizin ve GİB'mızın hizmet binasını önceki gün Konya Ovası'nın sulama kanallarının açılışlarını yaptık. İstanbul Havalimanı'nın 3. Pistinin ve diğer hizmetlerin açılış törenlerine iştirak ettik.

AB'NİN ÇİFTE STANDARDI

Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum. Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Çağrımız karşılıksız kalmadı. İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını görüyorum. AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Özel sektörümüz son 6 ayda 10 milyar TL'lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız