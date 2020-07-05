Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil." ifadelerine yer verdi.

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Ur9TokRl3Q — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2020