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'a Kovid-19'la mücadelesi için tıbbi malzeme gönderdi

, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine katkı sağlamak amacıyla 'a tıbbi malzeme yardımı gönderdi. Yardım malzemesi arasında 30 ventilatör, 55 bin tulum, 50 bin N95 maske,100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve 40 bin kutu çeşitli ilaç yer alıyor.

Türkiye Azerbaycan'a Kovid-19'la mücadelesi için tıbbi malzeme gönderdi

05.07.2020, 14:27

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgının ortaya çıkmasından bu yana yüze yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'a gönderilen yardımın iki ülke cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in her vesileyle ortaya koydukları kardeşliğin güçlü bir tezahürü olduğu belirtildi.

Salgınla mücadelenin ancak bütün ülkelerin iş birliği ve dayanışma göstermesi halinde başarıya ulaşacağı vurgulanan açıklamada, yardımın Azerbaycan'ın Kovid-19'la mücadelesine katkı yapması temennisinde bulunuldu.

Azerbaycan'a gönderilen yardım malzemesi arasında 30 ventilatör, 55 bin tulum, 50 bin N95 maske,100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve 40 bin kutu çeşitli ilaç yer alıyor.

AA

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