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başlattı Erdoğan sürdürüyor’

, 'de uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak için harekete geçti. , bölge ülkelerinin Akdeniz'de attığı tek taraflı haksız adımlara karşı önlemlerini de alıyor.

‘Atatürk başlattı Erdoğan sürdürüyor’
Giriş Tarihi: 6.7.2020

TÜRKİYE ANALİZİ YAPTI
Libya'nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalandı. Trablus ile 7 ruhsat alanı belirlenirken, bu bölgelerde petrol araması yapılacak. Türkiye'nin adımlarından rahatsız olan Mısır, BAE ve destekçileri, Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilimi artırmanın peşinde koşarken, Fransız medyasında Ankara'nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken bir yazı yer aldı. Le Monde Gazetesi, Başkan Erdoğan'ın liderli-ğindeki Türkiye'nin bölgedeki oyun değiştiri-ci rolüne işaret etti. Gazete, "Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Atatürk'ün 1918'den sonra Türkiye'yi böl-meye çalışan Batılı güçlere karşı mücadele-sini sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

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